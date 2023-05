Il conducente dell’autoveicolo è stato interrogato dal magistrato che ha constatato le sue condizioni psichiche

“Questo pomeriggio, al termine dell’interrogatorio da parte del magistrato alla presenza del legale di fiducia, e constatate le sue condizioni, il conducente dell’autoveicolo entrato illecitamente nella serata di giovedì in Vaticano è stato portato al reparto di psichiatria dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia per un trattamento sanitario obbligatorio“. Lo rende noto la Sala stampa della Santa Sede in relazione alla vicenda del 40enne che ieri sera ha tentato di forzare l’ingresso di Porta Sant’Anna in Vaticano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata