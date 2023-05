Il 23 maggio ricorre il 32esimo anniversario dalla strage nella quale sono morti il giudice Falcone e la sua scorta

Si avvicina l’anniversario della strage di Capaci. “Quello che voglio continuare a fare, anche dopo 32 anni, è continuare a parlare alle nuove generazioni per trasmettere loro la memoria”. Così a LaPresse Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, uomo della scorta del Giudice Giovanni Falcone e Presidente dell’Associazione Quarto Savona 15, alla giornata Nazionale del Memorial Day che si terrà all’Altare della Patria.

“I giovani sono interessati a quello che è successo. Ma bisogna spiegare loro che quella strage non appartiene solo a chi l’ha vissuta sulla propria pelle o a Palermo, ma all’Italia intera. In tutti questi anni – spiega – la mentalità dei giovani è cambiata, soprattutto a Palermo e in Sicilia. Sono loro che cambieranno le cose, sono ottimista, lo sono sempre stata. Ci credo e per questo porto la Quarto Savona 15 in giro” spiega riferendosi alla sigla radio della Fiat Croma blindata della Questura di Palermo a bordo della quale viaggiava la scorta del giudice Falcone: l’agente Vito Schifani, l’agente Rocco Dicillo e l’assistente Antonio Montinaro.

