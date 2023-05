Il ministero dirama l'allarme: riportateli in negozio

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di tre marche di salame per la possibile presenza di batteri. Si tratta del salame nostrano dolce marca ‘Meriga’ per la presenza di listeria; il bastone di salame dolce e il filone di salame del ‘Salumificio Luigi Colombo srl’ dove è stata rilevata la presenza di salmonella. Il Ministero chiede a chiunque li abbia acquistati di non consumarli e riportarli al negozio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata