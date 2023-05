Al taglio del nastro hanno partecipato Amadeus, Giovanna Civitillo e l'ambasciatrice della Fondazione Cristina Parodi

In occasione della Giornata internazionale della famiglia, è stata inaugurata a Napoli la seconda ‘Casa del Sorriso’ in Italia di Fondazione Cesvi, struttura dedicata alla promozione dei diritti dell’infanzia e alla prevenzione di povertà educativa e trascuratezza, fornendo accoglienza, protezione e percorsi specifici per minori e famiglie. Al taglio del nastro a Napoli hanno partecipato Amadeus e Giovanna Civitillo – dopo che gli ospiti della trasmissione ‘I soliti ignoti’ di Rai1 hanno destinato oltre 500mila euro ai progetti per l’infanzia di CESVI – insieme all’ambasciatrice storica della Fondazione e madrina dell’evento, Cristina Parodi. La Campania è la regione italiana in cui essere bambini è più rischioso: occupa la 20esima e ultima posizione nell’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia curato da CESVI, sia per quanto riguarda i fattori di rischio sia per la disponibilità di servizi di prevenzione e cura. La precedono Puglia (17esimo), Calabria (18esimo) e Sicilia (19esimo), mentre le regioni più virtuose sono Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto.

