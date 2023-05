Il racconto da via Pier Lombardo, in zona Porta Romana: "Erano come fuochi d'artificio, c'erano dentro bombole di gas"

Un furgone è esploso in Via Pier Lombardo a Milano, causando un incendio che ha coinvolto anche un palazzo. “Un furgone è esploso in mezzo alla strada. Erano come fuochi d’artificio, c’erano dentro bombole di gas. C’erano botti. È stato fatto apposta“, racconta un testimone, lo chef del ristorante Soul Food Atelier, che si trova nella via dove è avvenuta la deflagrazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata