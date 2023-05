Le fiamme in via Pier Lombardo hanno coinvolto tre piani di un palazzo e cinque auto parcheggiate in strada

L‘esplosione in centro a Milano è stata innescata dall’incendio di un furgone che trasportava bombole di ossigeno. Le fiamme in via Pier Lombardo, in zona Porta Romana hanno coinvolto tre piani di un palazzo e cinque auto parcheggiate in strada. Ferito l’autista che ha riportato ferite alle braccia, probabilmente ustioni.

