La vedova del caposcorta di Falcone presenta il libro 'Non ci avete fatto niente'

Presentato alla caserma Lungaro il libro ‘Non ci avete fatto niente’, di Tina Montinaro, la vedova del caposcorta di Giovanni Falcone. Alla presentazione del libro presente, tra gli altri, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oltre a diverse scolaresche. “Questo libro racconta la storia mia e di Antonio, le scelte di Antonio. Dato che io giro nelle scuole di tutta Italia e parlo ai bambini, volevo lasciare loro qualcosa perché, come diciamo sempre, sono il nostro futuro”, ha spiegato Tina Montinaro a margine della presentazione del suo libro.

“Ho voluto usare questo titolo, ‘Non ci avete fatto niente’, perché, dopo 31 anni, noi siamo ancora qui a parlare di Antonio, siamo andati avanti. A me non hanno tolto il sorriso, i miei figli sono cresciuti e questa città è cambiata. Quindi non ci avete fatto niente”, ha proseguito Montinaro. “I bambini devono sempre sapere che cosa è successo in questa città e che ci sono stati dei grandi uomini che hanno voluto il cambiamento e l’hanno pagato con il bene più prezioso, la loro vita”, ha concluso Montinaro.

