Agenti di polizia e personale ferroviario hanno respinto la carica dei fan

Attimi di tensione alla stazione Centrale di Napoli dove centinaia di persone, che dovevano lasciare il capoluogo campano dopo il match con la Salernitana, non riuscendo a trovare più biglietti disponibili hanno cercato di forzare uno degli ingressi che immette all’area binari. Agenti di polizia e personale ferroviario hanno respinto la carica dei tifosi riuscendo a chiudere il cancello. Lo stesso personale di Ferrovie dello Stato ha annunciato l’istituzione di un treno speciale per Caserta, per far fronte così alla straordinaria affluenza di gente rimasta senza posto.

