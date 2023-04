L’incidente è avvenuto sul Ghiacciaio del Lys, sul Monte Rosa, a circa 3700 metri di altezza

Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato due scialpinisti caduti in un crepaccio sul Monte Rosa. Si tratta di due uomini francesi, di 32 e 48 anni, che sono stati portati in Pronto soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie. L’incidente è avvenuto sul Ghiacciaio del Lys, a circa 3700 metri. Il SAV è interventuo sia via terra sia con un equipaggio di elisoccorso e ha fatto sapere che le condizioni di entrambi i scialpinisti sembrano buone, anche se uno dei due era in stato di ipotermia al momento del salvataggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata