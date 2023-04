La pallavolista azzurra è stata trovata morta fuori dall'hotel dove alloggiava in Turchia

C’era la squadra al completo della Igor Gorgonzola Novara al funerale di Julia Ituma, la pallavolista, promessa del volley azzurro, trovata morta fuori dall’hotel dove alloggiava in Turchia con la sua squadra il 13 aprile. Presenti anche lo staff tecnico e la dirigenza al completo oltre a un nutrito gruppo di atlete e allenatori del settore giovanile. Molte delle compagne di squadra di Ituma si sono fermate dopo il funerale, in lacrime, scambiandosi abbracci e saluti. Diverse anche le atlete del Club Italia presenti. Nessuno all’interno della società ha rilasciato dichiarazioni, la squadra è ripartita per Novara poco dopo il funerale. Domani giocherà infatti contro il Chieri, per il match che era previsto domenica ed è stato invece rimandato.

