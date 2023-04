La cerimonia per la pallavolista della Igor Novara si svolge alla chiesa San Filippo Neri a Milano

È arrivato anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi alla chiesa San Filippo Neri a Milano, per i funerali della pallavolista della Igor Gorgonzola Novara Julia Ituma. Il ministro non ha rilasciato dichiarazioni entrando in chiesa. Ituma è morta precipitando da un hotel in Turchia, dove alloggiava con la squadra, lo scorso 12 aprile. I funerali si svolgono nell’oratorio milanese dove la 18enne aveva iniziato la carriera sportiva.

