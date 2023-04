Non sono note le cause del rogo. Niente feriti o danni a persone

Un incendio nella notte ha distrutto la sagrestia della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria di Formia, nota come Villaggio Don Bosco, e la casa canonica che si trova sopra di essa. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni a persone. Sono immediatamente intervenute diverse unità dei vigili del Fuoco, della Protezione civile di Formia, dei carabinieri e della polizia locale. Al momento non sono note le cause dell’incendio che è ancora monitorato sul posto dai vigili del Fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata