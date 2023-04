Lino Silvestri, fondatore di una scuola di pugilato: "Le catene sono il simbolo di quanto stiamo subendo"

La Napoli Boxe è una palestra di pugilato nata nel 1995, una società sportiva con una spiccata attenzione alla sfera sociale. Nel 2001 furono aggiudicatari di un bando, emanato dal Comune di Napoli, per l’utilizzo di alcuni locali in vico sottopìmonte Ventaglieri, nel quartiere Montesanto, con un canone di fitto concordato di circa 500euro. Da circa un mese sono stati sfrattati dall’attuale amministrazione comunale, guidata da Gaetano Manfredi. Oggi Lino Silvestri, fondatore della Napoli Boxe, ha inscenato una nuova protesta, incatenandosi davanti a Palazzo San Giacomo. “Sono tornato qui per una manifestazione pacifica. Le catene sono un simbolo di quanto stiamo subendo. Purtroppo il Comune ha alzato un muro, non siamo riusciti mai a parlare con nessuno, gli assessori rispondono che la materia non è di loro competenza. C’è una lista lunga di strutture che saranno sfrattate, tra cui la palestra “Mille Culure” di Patrizio Oliva, dovrebbero scendere tutti in piazza, non nascondersi dietro la vicenda Napoli Boxe”.

