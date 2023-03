L'associazione 'Essere Animali' in strada per verificare le condizioni degli animali e documentare eventuali violazioni

Con l’avvicinarsi della Pasqua aumentano i camion che trasportano agnelli dall’Europa dell’Est verso i macelli italiani. Anche quest’anno l’associazione ‘Essere Animali’ ha attivato i controlli su strada a partire da Gorizia, per verificare le condizioni degli animali e documentare le eventuali violazioni. Già ieri è stato individuato e fermato un camion, proveniente dalla Romania all’altezza di Altedo (BO), che trasportava troppi agnelli rispetto a quanti ne potesse contenere: 200 in più. Per questo gli animali si calpestavano fra loro. Il team investigativo di ‘Essere Animali’ ha subito allertato le autorità che sono intervenute insieme ai veterinari della ASL locale. Questi ultimi hanno dovuto abbattere tre esemplari perché gravemente feriti e non in condizioni di proseguire il viaggio. Il veicolo poi sarebbe stato multato per la violazione delle disposizioni del Regolamento europeo 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto.

