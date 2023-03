Indagano i carabinieri, la vittima trovata in un appartamento in corso Svizzera in gravi condizioni

Probabile tentato omicidio a Torino, in corso Svizzera: gravemente ferito un uomo, che è stato trovato con le mani legate. All’arrivo delle forze dell’ordine era a terra, con gravi ferite alla testa. L’uomo, che da quanto si apprende è di origini straniere, è stato trasportato al Cto di Torino in codice rosso. Sul posto i carabinieri di Torino, che indagano su quanto accaduto. Secondo quanto si apprende da fonti investigative la vittima, oltre ad avere le mani legate, è stata trovata con un cappio al collo. I carabinieri di Torino indagano sull’accaduto.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative è stato il vicino di casa a dare l’allarme per quanto accaduto. Un vicino di casa ha sentito delle urla provenire dall’appartamento e, quando è uscito, avrebbe dichiarato di aver visto la porta della vittima socchiusa. Una volta arrivati i carabinieri di Torino sul posto, l’uomo era a terra in gravi condizioni.

L’uomo è stato trovato in un lago di sangue: la prognosi è riservata. E’ intubato e ha riportato un grave trauma cranico.

