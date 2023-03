Alla camera ardente il ricordo dell'ex magistrato: “Si rivolgeva a me chiamandomi in piemontese 'me amis'”

“Era un grande amico. Si rivolgeva a me chiamandomi ‘me amis’, che in piemontese significa ‘il mio amico'”. Lo ha dichiarato l’ex magistrato Giancarlo Caselli uscendo dalla sala della Protomoteca in Campidoglio dopo aver reso omaggio al feretro di Gianni Minà, scomparso lunedì 27 marzo all’età di 84 anni. “Ci univano tantissime cose ma la più importante anche se sembrerà la più frivola, era il comune tifo per una gloriosa squadra granata. Lui era come me patito”, ha aggiunto Caselli.

