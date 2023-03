Il sindaco di Roma all'uscita della camera ardente allestita nella sala della Protomoteca del Campidoglio

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ricorda Gianni Minà all’uscita della camera ardente allestita nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Giornalista, scrittore e conduttore televisivo, è morto il 27 marzo all’età di 84 anni. “Gianni Minà è stato un giornalista e un autore televisivo straordinario. Un autore di pagine memorabili di giornalismo, una personalità riconosciuta in tutto il mondo. Penso uno tra i più grandi giornalisti che l’Italia abbia avuto, che ha saputo interpretare la sua professione in un modo vigoroso e impegnato”, ha detto il primo cittadino della Capitale. “È stato protagonista e testimone di pagine fondamentali della storia del ‘900 e della storia politica più recente. In America Latina è stato impegnato in tante battaglie per i diritti e per la libertà. Insomma, qualcosa di più di un giornalista. E’ una personalità straordinaria, una persona dolcissima con un grandissimo cuore che ha messo tutto il suo impegno, tutta la sua passione e tutto il suo rigore nel rendere nobile il mestiere del giornalismo. E’ stato protagonista della vita culturale ma anche civile e democratica dell’italia e del mondo. Ci sono oggi Paesi e continenti che lo ricordano e lo piangono”, ha detto ancora Gualtieri.

