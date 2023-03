Il presunto killer è un italiano di 44 anni

Un uomo è stato fermato dalla polizia per l’omicidio di Andrea Fiore, ucciso ieri notte in Via dei Pisoni, zona Quadraro-Torpignattara, a Roma. La vittima, 54enne, aveva precedenti penali per droga: con tutta probabilità ha aperto la porta al killer e, dopo esser stato ferito, ha cercato aiuto e chiamato la polizia, ma quando gli agenti e il 118 sono arrivati nell’appartamento, era già morto. Secondo quanto si apprende, il presunto killer fermato dagli agenti della squadra mobile è un italiano di 44 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata