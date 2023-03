Sul profilo Instagram del celebre giornalista uno scatto dal forte valore simbolico: "È la summa del mio modo di essere"

Gianni Minà è morto all’età di 84 anni. A darne notizia la sua pagina Facebook. In molti casi, Minà è arrivato a instaurare rapporti che sono andati ben al di là della semplice interlocuzione tra intervistatore e intervistato. Guardando il profilo Instagram del famoso giornalista e documentarista, tra tutti gli scatti ce ne è uno risalente a luglio dello scorso anno che racchiude il suo modo di essere e anche il suo lavoro da giornalista. Si tratta di una foto che lo ritrae insieme a quattro grandi nomi dell’epoca contemporanea: Muhammad Ali, Sergio Leone, Gabriel Garcia Marquez e Robert De Niro.

Una cena in un noto locale trasteverino a Roma, dove Minà doveva incontrare De Niro e alla quale si sono poi aggiunti Sergio Leone e le altre star immortalate nella foto. “Una combriccola così è proprio irripetibile e ancora adesso non so capacitarmi di come sia stato possibile riunire, una sera a Roma, questi amici”, raccontava lo stesso Minà sui social lanciando il progetto ‘Minà’s Rewind’, nato come da lui stesso spiegato “dall’esigenza di condividere tutte le esperienze fatte grazie al mio meraviglioso, unico mestiere”. Un mestiere che Minà ha nobilitato per tutta la sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Minà (@gianniminagiornalista)

Il racconto del celebre scatto

Questa foto giustifica il mio lavoro di giornalista. È stata fatta a Roma, a Trastevere, davanti al ristorante “Checco Er Carettiere” ed è la summa di quello che è stato il mio modo di essere, del piacere che dà l’amicizia e della possibilità di riunire una sera d’estate, per un inatteso gioco del destino,cinque amici avidi di curiosità per ascoltare i racconti del più affascinante tra di noi, Muhammad Ali, un pugile, ma prima di tutto un combattente della vita. Con lui Sergio Leone, un visionario che ha dato al cinema tutta la fantasia possibile, Robert De Niro, che da molti anni viene indicato come il più prestigioso attore dell’arte cinematografica, e perfino Gabriel García Marquez, lo scrittore colombiano premio Nobel che, prima di andarsene da questo mondo, ci ha regalato le pagine più affascinanti della letteratura del ‘900. Una combriccola così è proprio irripetibile e ancora adesso non so capacitarmi di come sia stato possibile riunire, una sera a Roma, questi amici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata