Il provvedimento nell'ambito delle indagini per frode fiscale, fatture per operazioni inesistenti e simulazione di contratti d'appalto

Disposta l’amministrazione giudiziaria – per un periodo di un anno – nei confronti di due società multinazionali leader nel settore della logistica a Milano. I finanzieri del Comando provinciale di Milano stanno dando esecuzione ai due provvedimenti nei confronti delle multinazionali della logistica Brt-Bartolini e Geodis. Il commissariamento è stato disposto dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano dopo le indagini sulle due società del Nucleo di polizia economico finanziaria coordinato dal sostituto procuratore Paolo Storari per frode fiscale, fatture per operazioni inesistenti e simulazione di contratti d’appalto dietro mere somministrazioni di manodopera che hanno già portato fra dicembre e gennaio al sequestro di 126 milioni di euro complessivi. Le indagini successive condotte in particolare sul settore di corrieri e trasporti nelle due big della logistica dove sarebbe emerso “un sistematico sfruttamento di diverse migliaia di lavoratori”. Per l’obiettivo di proporre sul mercato prezzi più competitivi, BRT e Geodis avrebbero approfittato “dello stato di necessità dei lavoratori” sottoponendoli a “orari e ritmi di lavoro estenuanti, sottopagandoli”, facendoli transitare da una società all’altra, di fatto privandoli delle previste forme di tutela assistenziale e previdenziale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata