Tre di loro sono già detenuti

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Foggia, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesse dalla sezione del Riesame del Tribunale di Bari, per devastazione e saccheggio dopo l’evasione dal carcere del capoluogo dauno, avvenuto il 9 marzo 2020. Tre dei destinatari sono già in carcere. Alcuni detenuti sono stati già condannati con rito abbreviato dal gup del Tribunale di Foggia.

Determinanti ai fini dell’emissione dei provvedimenti restrittivi, l’acquisizione e l’elaborazione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza individuati nell’immediatezza dagli investigatori e le annotazioni di servizio redatte anche da parte dello stesso personale della polizia penitenziaria di Foggia.

