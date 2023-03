I passi per il flash mob spiegati dall'attore comico e da Francesco

Lillo e Francesco spiegano passo passo, ed eseguono, la coreografia pensata per i flash mob previsti in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down 2023 In oltre 25 piazze di Italia, il 19 Marzo, si sono tenuti flash mob per coinvolgere il pubblico e raccontare il tema di quest’anno, ovvero “With us, Not For Us” (insieme a noi, non al posto nostro). Il tema della Giornata Mondiale serve a richiamare l’attenzione sul tema dell’autodeterminazione, ovvero del diritto, così come sancito dalla convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, di prendere decisioni importanti per la propria vita.

