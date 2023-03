Ennesimo processo contro i militanti di estrema destra che si erano resi protagonisti durante la manifestazione a Roma del 27 ottobre 2020 contro le politiche anti-Covid dell'allora governo Conte

Nuovo processo per i militanti di estrema destra Roberto Fiore e Giuliano Castellino, che il gup di Roma ha rinviato a giudizio con altre cinque persone nel procedimento nato a seguito della manifestazione in piazza del Popolo a Roma del 27 ottobre del 2020. In quella occasione diverse persone si erano ritrovate in centro contro le politiche anti-Covid dell’allora governo Conte e ci furono tensioni e cariche da parte della polizia.

I sette rinviati a giudizio, il cui processo si aprirà il 6 giugno prossimo, sono accusati a vario titolo di devastazione, istigazione a delinquere, manifestazione non autorizzata e violazione delle norme anti-Covid. Fiore e Castellino sono imputati in un altro processo per l’assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre del 2021.

