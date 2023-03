Le ore di luce, in aumento da dicembre, supereranno quelle di buio

La primavera inizia ufficialmente questa sera: alle 22:24 ora italiana si verificherà l’equinozio primaverile, vale a dire l’evento astronomico in cui i raggi solari sono perpendicolari all’asse di rotazione della terra. Da questa giornata in poi, le ore di luce supereranno quelle di buio, continuando ad aumentare fino al solstizio d’estate, che cadrà il 21 giugno alle 16:57. Per sfruttare di più le maggiori ore di sole, nella notte tra sabato e domenica si dovranno portare le lancette avanti: si passerà all’ora legale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata