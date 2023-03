Sassi e bottiglie contro gli autobus dei tifosi tedeschi

C’è anche un’auto della polizia tra i mezzi, tre in totale, dati alle fiamme dagli ultras dell’Eintracht Francoforte nel centro storico a Napoli. I supporter tedeschi sono entrati in contatto con le forze dell’ordine, schierate in tenuta antisommossa, dopo aver tentato di forzare il cordone di sicurezza che era stato creato. Incendiati anche diversi cassonetti. Alcuni autobus su cui viaggiavano tifosi tedeschi sono stati presi a calci, sassate e bottigliate. Alcuni mezzi pubblici dell’azienda di trasporto cittadina, la Anm, erano stati messi a disposizione dei tifosi per rientrare in albergo. Molti tifosi, però, hanno rifiutato di salire sugli autobus. I supporter tedeschi hanno lanciato oggetti contro la polizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata