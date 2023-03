Aveva 75 anni. Ne ha dato notizia Articolo 21, associazione alla quale contribuiva nel ruolo di garante

È scomparsa all’età di 75 anni Bice Biagi, figlia di Enzo Biagi. Ne ha dato notizia Articolo 21, di cui la Biagi era tra i fondatori. “Giornalista e scrittrice, amica e garante di Articolo 21 – si legge nella nota – Originaria di Bologna, 75 anni, si è spenta questa mattina a Milano. I funerali si terranno sabato 18 marzo a Pianaccio, dove per suo volere sarà sepolta accanto ai suoi cari. Forte e volitiva, ironica e franca, Bice è sempre stata accanto al padre nella lotta contro l’editto bulgaro di Berlusconi che si abbatté su di lui, Luttazzi e Santoro il í18 aprile 2002, quando era alla Rai”.

“Ha sempre avuto come impegno la difesa dei diritti delle donne e come baluardo di riferimento la Costituzione – conclude Articolo 21 – All’epoca dei primi movimenti studenteschi era iscritta alla Facoltà di Lettere alla Statale di Milano ed era già molto attiva nel sostenere battaglie di libertà. “Ho imparato da mio padre che, a rendere ‘davvero libera’ una donna, era soprattutto il lavoro. Su tale principio ho basato la mia attività di giornalista e quella personale» diceva di sé. Dall’attentato di Piazza Fontana fino alla rivoluzione culturale del ‘68 e agli anni 70 Bice Biagi è stata testimone dei profondi cambiamenti del mondo e della società da protagonista, raccontandoli. Una perdita dolorosa, un vuoto incolmabile come quello lasciato da Enzo, tra i fondatori insieme a Bice di Articolo 21″.

