Un 30enne, probabilmente romeno, è stato raggiunto da proiettili sparati dal passeggero di una moto in transito

Questa sera a Roma, intorno alle 20, in via Francesco Selmi, all’altezza del civico 9, in strada, un uomo di circa 30 anni, probabilmente romeno, mentre camminava a piedi, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, sembrerebbe esplosi dal passeggero di una moto in transito. L’uomo sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto i carabinieri.

I precedenti della vittima

Secondo quanto si apprende la vittima aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro e del Nucleo Investigativo di via In Selci.

