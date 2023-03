Immagine d'archivio

In corso i rilievi della scientifica, il ritrovamento in via Isonzo a una profondità di tre metri

I resti di un teschio e alcune ossa umane, risalenti nel tempo, sono stati trovati nel quartiere Parioli di Roma, in un cantiere aperto per lavori su tubature condominiali, in Via Isonzo. I resti si trovavano a una profondità di 3 metri circa e sono in corso i rilievi della scientifica, che opera con gli agenti del commissariato Salario.

