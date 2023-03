Morti entrambi i piloti al comando. Nessun ferito tra gli abitanti

Due ultraleggeri sono precipitati a Guidonia dopo uno schianto in volo sulla città laziale, alle porte di Roma. Uno dei due, nelle immagini, è caduto sulle case all’altezza di Via delle Margherite e l’altro poco fuori il centro abitato in un campo. Morti entrambi i piloti al comando. Nessun ferito tra gli abitanti del luogo dell’impatto.

I due piloti che hanno perso la vita sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello.

