In corso accertamenti su A.R., il 23enne arrestato perché ritenuto responsabile delle rapine aggravate in viale Brianza

La Polizia di Stato di Milano sta effettuando ulteriori accertamenti su A.R., cittadino marocchino di 23 anni, arrestato ieri sera perché ritenuto responsabile delle rapine aggravate commesse in viale Brianza e dintorni. Il 23enne arrestato ed ora detenuto presso la casa circondariale di San Vittore, lo scorso 6 febbraio 2023 era stato indagato in stato di libertà dagli agenti della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Milano Rogoredo: verso le ore 19.30 i poliziotti erano stati richiamati dal capotreno perché alcuni viaggiatori gli avevano indicato l’uomo, salito sul diretto Saronno-Lodi alla fermata di Milano Porta Vittoria in evidente stato di alterazione fisica e con una vistosa ferita alla mano sinistra, che stava molestando i viaggiatori e infastidendo alcuni minori. Una volta accompagnato presso gli uffici Polfer al binario 1, l’uomo, barcollante e privo di documenti, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare che era stato scippato mezz’ora prima a un 37enne italiano mentre si trovava a bordo del bus 90. Indagato, quindi, per furto con strappo, l’uomo è stato condotto presso l’ospedale di San Donato Milanese per essere medicato alla mano e sottoposto, poi, ai rilievi fotosegnaletici. Dai controlli effettuati lo straniero è risultato fotosegnalato il 28.07.2022 come “richiedente protezione internazionale” a Bochum, in Germania.

