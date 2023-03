La manifestazione organizzata da Non Vediamo l'ora insieme a diverse realtà cittadine

Chiedono una pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, a Milano: sono le associazioni di cittadini che si sono date appuntamento sul ponte per la manifestazione ‘ProteggiMi la Ghisolfa’, per chiedere al Comune di Milano la realizzazione di una ciclabile sul ponte. I manifestanti hanno organizzato un flash mob con una ‘ciclabile umana’ capovolgendo le loro biciclette e rallentando la circolazione delle auto. La manifestazione è stata organizzata da Non Vediamo l’ora, comitato di cittadini e cittadine dei quartieri Bovisa e Cagnola, Sai che puoi?, insieme a diverse realtà cittadine, tra cui Genitori Antismog, Massa Marmocchi Milano, FIAB Milano – Ciclobby So.De – Social Delivery, Rob de Matt, Radio 20158, Shareradio, Cargo Flotta, Anpi Dergano.

