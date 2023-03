Centinaia di giovani in Piazza Castello per manifestare contro il cambiamento climatico

A Torino, così come in altre 60 città italiane, gli studenti sono tornati in piazza per il Fridays for Future. Centinaia di giovani si sono radunati in Piazza Castello per manifestare contro il cambiamento climatico. Il corteo si è sviluppato per le vie del centro del capoluogo piemontese – seguendo un percorso diverso da quelli tradizionali – concludendosi ai giardini La Marmora.

