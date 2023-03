L'ex capitano del Milan: "Da sei mesi la mia vita è stata sconvolta"

In un commovente videomessaggio postato sul proprio profilo Instagram, Massimo Ambrosini ha rivelato la malattia di suo figlio Alessandro. Il piccolo soffre di diabete di tipo 1, una patologia per ora incurabile. “Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune, cronica e degenerativa e che, anche se non si vede, può avere delle conseguenze gravissime”, racconta l’ex capitano del Milan. “Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare iniezioni di insulina più volte al giorno, tutti i giorni. Al momento il diabete di tipo 1 è una malattia incurabile, ma c’è una speranza che passa solo ed esclusivamente attraverso la ricerca scientifica. Io, mia moglie e tutti i parenti delle 200 mila persone fra adulti e bambini che hanno questa malattia, abbiamo la necessità e la volontà di sapere che prima o poi si arriverà a una cura definitiva”, aggiunge Ambrosini. L’ex centrocampista rossonero, oggi apprezzato telecronista e opinionista televisivo, annuncia che correrà la maratona di Milano, il prossimo 2 aprile, insieme a qualche ex compagno di squadra per sostenere la Fondazione Italiana Diabete e raccogliere fondi in favore della ricerca.

