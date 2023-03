Stava tagliando alcune piante quando è stato investito dalla pietra, caduta a causa di una ruspa che eseguiva dei lavori

Incidente mortale sul lavoro oggi a Berzo Demo, nel Bresciano, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita travolto da un masso mentre tagliava alcune piante insieme ad altre due persone in località Mondadizzo, nella zona di Palam Palé. La vittima era originaria di Edolo, sempre nel Bresciano, come gli altri due colleghi che erano al lavoro con lui. Da una prima ricostruzione, i tre sarebbero stati investiti dai massi caduti a causa di una ruspa che stava eseguendo dei lavori.

Due feriti, non in pericolo di vita

Sul posto sono intervenuti personale del soccorso alpino della GdF e le squadre del Soccorso alpino, Stazione di Media Valle della V Delegazione bresciana del Cnsas, oltre all’elisoccorso di Bergamo di Areu. Accertato il decesso, il corpo della vittima è stato recuperato e portato a valle. Trasportati in ospedale per accertamenti gli altri due che erano presenti: entrambi sono feriti ma non in pericolo di vita.

Altri due incidenti in giornata

Non è l’unico incidente sul lavoro che si è verificato nella giornata di oggi, 3 marzo. A Pula, nel sud della Sardegna, un operaio di 60 anni è caduto da un ponteggio volando per alcuni metri prima di schiantarsi sul terreno, ed è stato trasportato in codice rosso al policlinico di Monserrato. Ad Ancona, invece, un 50enne straniero ha riportato una sospetta lesione al bacino dopo essere scivolato da una impalcatura mobile. L’uomo, secondo quanto si apprende, stava compiendo dei lavori di ristrutturazione in un locale quando, per cause non note, è caduto a terra dal ponteggio, da un’altezza di circa tre metri.

