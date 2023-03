Sequestri a Giugliano. Tra le armi, riconducibili al sodalizio criminale di Raffaele Imperiale, tre kalashnikov e tre carabine di precisione

Un vero e proprio arsenale nascosto al di sotto della pavimentazione del garage di un’abitazione nel comune di Giugliano, in provincia di Napoli. Le armi sono riconducibili al sodalizio criminale capeggiato da Raffaele Imperiale, noto trafficante di stupefacenti tratto in arresto il 25 marzo 2022. Polizia e Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, di Napoli. Tra le armi lunghe presenti nel covo, ne sono state sequestrate alcune dalla particolare capacità offensiva, come tre fucili mitragliatori kalashnikov, tre carabine di precisione munite di sistema ottico di puntamento, una carabina di precisione munita di apposito bipede di sostegno e un fucile a pompa.

