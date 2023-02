Il movente sarebbe legato al mancato pagamento di stupefacenti da parte degli indagati

Alle prime ore dell’alba sono stati fermati i tre presunti responsabili dell’omicidio di Natale Naser Bahtijari, il 21enne ucciso nella notte tra il 22 e il 23 febbraio a Manduria (in provincia di Taranto). La Polizia di Stato ha proceduto al fermo emesso dalla Procura Distrettuale di Lecce. Il movente alla base dell’omicidio del giovane, pugnalato e poi gettato in un dirupo, sarebbe legato al mondo della droga e in particolare al mancato pagamento di stupefacenti da parte dei tre indagati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata