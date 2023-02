Francesco Vitale, 44 anni, era precipitato da un palazzo in via Pescaglia, alla Magliana

I magistrati della Direzione distrettuale antimafia della procura di Roma stanno indagando per omicidio sulla morte di Francesco Vitale, il 44enne di Bari precipitato il 22 febbraio dalla terrazza di un palazzo in via Pescaglia, alla Magliana.

L’uomo è precipitato dal terrazzo il 22 febbraio intorno a mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. All’inizio i carabinieri non erano riusciti a identificare la vittima perché priva di documenti. Un primo esame medico legale non ha riscontrato sul corpo dell’uomo segni di violenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata