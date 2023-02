Al momento l'uomo, 87enne, è sotto choc in ospedale e non è piantonato

Un 87enne di Capodarco di Fermo, nelle Marche, ha ucciso a coltellate la moglie di 85. La tragedia è avvenuta ieri sera intorno alle 20 nell’abitazione della coppia. A dare l’allarme il figlio.

Gli inquirenti hanno trovato in casa un coltello insanguinato, presumibilmente l’arma del delitto che l’anziano avrebbe usato anche per autoinfliggersi alcune ferite. Al momento l’uomo è sotto choc in ospedale, non è piantonato. A quanto si apprende la donna soffriva da tempo di alcune patologie e ultimamente era costretta a letto.

