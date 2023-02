L'agguato nel quartiere Tufello: vittima un uomo con numerosi precedenti per droga, ora trasportato in ospedale in codice rosso

Un 47enne è stato gambizzato oggi a Roma in zona Tufello. L’uomo, con numerosi precedenti per droga, è stato colpito a entrambe le gambe e si trova in codice rosso all’Ospedale Umberto I. Secondo quanto ha riferito la compagna agli agenti di polizia interventi del Terzo distretto Fidene Serpentara due persone si sono presentate a casa loro in via Monte Taburno e gli avrebbero sparato alle gambe. La chiamata alla polizia è arrivata intorno alle 17.10.

