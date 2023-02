Si cerca l'arma che ha ucciso il 19enne lo scorso 30 gennaio

È in atto un blitz da parte dei carabinieri in alcune abitazioni di Alatri, in provincia di Frosinone, nell’ambito delle indagini sulla morte di Thomas Bricca, il 19enne ucciso da un colpo di pistola alla testa lo scorso 30 gennaio. Il blitz si sta concentrando nell’ex campo di internamento delle Fraschette. A quanto si apprende, i carabinieri starebbero cercando l’arma con cui è stato freddato il ragazzo.

Sui social intanto gli amici di Thomas hanno pubblicato nuovamente, come fatto all’indomani dell’omicidio, la foto di quelli che, secondo loro, sarebbero i killer del giovane. “Ufficiale, senza ombra di dubbio dal primo giorno. Queste m***e hanno ammazzato Thomas”, i commenti alle stories che si leggono sui social.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata