Artificieri al lavoro per mettere in sicurezza la zona

Allarme bomba per un pacco sospetto in via dei Sabini a Roma. Gli artificieri sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona, vicina alla Sala polifunzionale di Palazzo Chigi, mentre è in corso la conferenza stampa del governo dopo il Consiglio dei ministri.

