Il Consiglio di Stato Sez. V con sentenza n. 782 del 24/01/2023 ha respinto l’appello promosso dall’ANSA, aderendo alle tesi difensive articolate da LaPresse, assistita dall’Avv. Claudio Vinci, confermando la legittimità dell’aggiudicazione di quest’ultima inerente il servizio di Notiziario Nazionale, Internazionale e Regionale, con pubblicazione dei comunicati dell’Ufficio Stampa”, indetto dal Consiglio regionale- Assemblea Legislativa della Liguria.

La sentenza merita particolare attenzione laddove chiarisce che anche i servizi di natura intellettuale, quale quello di tipo giornalistico, possono avere caratteristiche standardizzate ove, nel caso concreto, non si richieda l’elaborazione di soluzioni personalizzate. Corollario della suddetta affermazione è che la stazione appaltante, come nel caso di specie, può ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, trattandosi di un appalto sottosoglia e non rientrando nei casi di cui all’art. 95, comma 3, del Codice, poiché tale norma, che stabilisce l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, trova applicazione solo ai contratti ad alta intensità di manodopera, ad eccezione dei servizi di tipo intellettuale, espressamente esclusi dalla portata applicativa della surrichiamata norma.

