La Guardia di Finanza ha rilevato beni per oltre 1,2 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato una serie di beni per un valore di oltre 1,2 milioni di euro a un noto pregiudicato. Quest’ultimo in passato era già stato condannato, in via definitiva, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Le indagini hanno riguardato anche il nucleo familiare dell’uomo e hanno consentito di rilevare una significativa disponibilità di beni, a dispetto degli esigui redditi dichiarati negli ultimi dieci anni, avvalorando l’ipotesi che il pregiudicato ancora oggi vivesse abitualmente grazie ai proventi di attività delittuose.

