Operazione della Guardia di Finanza: rinvenuti oltre 3.800.000 prodotti illeciti

La Guardia di Finanza di Monza ha individuato e sequestrato oltre 3.800.000 prodotti privi della certificazione “CE”, con falsa apposizione della medesima marchiatura ovvero non conformi al Codice del Consumo. I controlli sono stati effettuati presso operatori commerciali di Albiate, Carate Brianza, Carnate e Muggiò. Nei magazzini, erano stoccati centinaia di migliaia di articoli elettrici (fascette di cablaggio e supporti per installazioni di cavi elettrici, guanti infortunistici, utensili tagliacavi) privi della marchiatura “CE”. In altri due depositi, a Monza e Concorezzo, i militari delle Fiamme Gialle hanno rinvenuto altre centinaia di migliaia di articoli elettrici illegali provenienti dalla Cina. Gli amministratori delle sei società coinvolte sono stati denunciati per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

