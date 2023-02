La Guardia di Finanza ha emesso ordinanze cautelari nei confronti di 24 persone

Anziani maltrattati, picchiati, e abbandonati in Rsa. E’ ciò che ha scoperto il comando provinciale della Guardia di Finanza di Imperia cha emesso una serie di ordinanze cautelari nei confronti di 24 persone: 10 sono agli arresti domiciliari mentre altre 14 sono state sospese dall’esercizio di pubblico servizio. Si tratta di operatori socio sanitari e infermieri impiegati nella Residenza Sanitaria Assistenziale ‘Le Palme’ di Taggia (in provincia di Imperia), accusati dei reati di maltrattamento e abbandono nei confronti di anziani non autosufficienti. Gli ospiti della Rsa venivano malmenati, minacciati, insultati e umiliati da operatori e infermieri che spesso gli negavano anche i pasti, gettati nei lavandini o nei gabinetti.

