Secondo il collegio della Sezione Lavoro e Previdenza a loro vanno applicate le tutele legali tra cui 1.400 euro lordi di stipendio, tredicesima e quattordicesima

Per la Corte d’Appello di Milano i rider di Deliveroo sono lavoratori subordinati e a loro vanno applicate le tutele legali tra cui oltre 1.400 euro lordi di stipendio, tredicesima e quattordicesima. La sentenza è stata emessa lo scorso 9 febbraio nella causa fra la multinazionale del food delivery e il rider Giuseppe Di Maggio, assistito dagli avvocati Giovanni Paganuzzi e Ilaria Elisa Calcatelli e dal sindacato Uiltucs.

Per il collegio della Sezione Lavoro e Previdenza presieduto dalla giudice Silvia Marina Ravazzoni e composto dai giudici Benedetta Pattumelli e Giulia Dossi (consiglieri), fra il rider e Deliveroo c’è dall’1 dicembre 2018 “un rapporto di collaborazione” in base al jobs Act al quale va applicata la “disciplina di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno di 40 ore settimanali, con inquadramento nel sesto livello del Contratto Collettivo Nazionale del Commercio e retribuzione lorda di 1.407,94 euro per 14 mensilità”. Si tratta della prima sentenza di secondo grado in assoluto in Italia – fa sapere la Uiltucs in una nota – che conferma i diritti da lavoro dipendente per un fattorino di Deliveroo.

