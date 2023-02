Il delitto di matrice mafiosa nel 2020

Sarebbero i presunti autori materiali dell’agguato in cui rimase ucciso Giuseppe Lafrancesachina, colpito a morte in pieno giorno a Trinitapoli (Barletta) il 3 giugno 2020, mentre si trovava a bordo di uno scooter elettrico. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia hanno arrestato tre persone, accusate di omicidio aggravato dal metodo mafioso, porto illegale di armi da fuoco con matricola abrasa, ricettazione e per due dei tre anche violenza privata aggravata sempre dal metodo mafioso.¬†

