L'intrusione, però, spiega la società, "non sta impattando i servizi essenziali erogati agli utenti"

Attacco hacker contro Acea, l’azienda municipalizzata che gestisce il servizio idrico, ambientale ed energetico di Roma Capitale. La società ha informato di aver subito un’intrusione informatica che però “non sta impattando i servizi essenziali erogati agli utenti (distribuzione di acqua e elettricità) grazie alla pronta gestione della problematica in collaborazione con le istituzioni preposte, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e Cnaipic della polizia postale”.

“Risultano in questo momento parzialmente interessati i servizi IT interni dell’Azienda per le necessarie attività di analisi e controllo”, conclude la nota dell’azienda.

