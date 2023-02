Se immesse sul mercato nero avrebbero fruttato oltre 1,8 milioni, arrestato corriere bulgaro

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 12 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, scoperti in un autoarticolato con targa bulgara, fermato nei pressi del casello autostradale di Buonfornello, in direzione Palermo. Occultate da un carico di copertura, i finanzieri hanno trovato 45.000 stecche di sigarette di contrabbando con il marchio ‘Merit’ che, nonostante riproducessero quasi fedelmente le caratteristiche delle confezioni originali, risultavano contraffatte. I tabacchi lavorati esteri, per un peso complessivo di 12.150 chili, sono stati sequestrati, impedendone l’immissione sul mercato nero della città che avrebbe fruttato, al dettaglio, ricavi per oltre 1,8 milioni di euro. Il corriere di nazionalità bulgara, Aleksandar Kolev Hristov di 36 anni, è stato arrestato in flagranza di reato per contrabbando e introduzione nello Stato di prodotti contraffatti. L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

