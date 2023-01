Protesta all'ingresso del Consiglio comunale

All’ingresso del Consiglio comunale, in via Verdi a Napoli, è esplosa la protesta dei movimenti per il lavoro. I disoccupati del movimento 7 novembre e disoccupati di Scampia, dopo aver sfilato in corteo per le strade del centro cittadino, hanno assediato il palazzo dove era in corso la seduta. Ad attenderli carabinieri e polizia in tenuta antisommossa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata